Врач Кашух назвала недосып фактором риска инсультов и инфарктов у мужчин
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Многие сердечно-сосудистые заболевания протекают бессимптомно на ранних стадиях, напомнила врач в разговоре с «Известиями».
К факторам, негативно влияющим на работу сердца, Кашух отнесла постоянный стресс, курение, недосып и неправильное питание.
«Известны проблемы и немедицинского характера. Мужчины склонны держать эмоции и стресс в себе, не обращать внимания на признаки приближающейся катастрофы — боли в сердце, эпизоды нарушения движений или зрения, онемения лица», — добавила она.
По словам специалиста, для снижения рисков стоит соблюдать гигиену сна, заниматься спортом, употреблять богатую витаминами и минералами пищу.
Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.