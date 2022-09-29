военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Кашух назвала недосып фактором риска инсультов и инфарктов у мужчин

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Екатерина Кашух напомнила о рисках инфарктов и инсультов среди мужчин вследствие недосыпа и стрессов.
Врач Кашух назвала недосып фактором риска инсультов и инфарктов у мужчин
  • Gettyimages.ru

Многие сердечно-сосудистые заболевания протекают бессимптомно на ранних стадиях, напомнила врач в разговоре с «Известиями».

К факторам, негативно влияющим на работу сердца, Кашух отнесла постоянный стресс, курение, недосып и неправильное питание. 

«Известны проблемы и немедицинского характера. Мужчины склонны держать эмоции и стресс в себе, не обращать внимания на признаки приближающейся катастрофы — боли в сердце, эпизоды нарушения движений или зрения, онемения лица», — добавила она.

По словам специалиста, для снижения рисков стоит соблюдать гигиену сна, заниматься спортом, употреблять богатую витаминами и минералами пищу.

Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить