Врач Кашух назвала недосып фактором риска инсультов и инфарктов у мужчин

Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Екатерина Кашух напомнила о рисках инфарктов и инсультов среди мужчин вследствие недосыпа и стрессов.

Многие сердечно-сосудистые заболевания протекают бессимптомно на ранних стадиях, напомнила врач в разговоре с «Известиями».

К факторам, негативно влияющим на работу сердца, Кашух отнесла постоянный стресс, курение, недосып и неправильное питание.

«Известны проблемы и немедицинского характера. Мужчины склонны держать эмоции и стресс в себе, не обращать внимания на признаки приближающейся катастрофы — боли в сердце, эпизоды нарушения движений или зрения, онемения лица», — добавила она.

По словам специалиста, для снижения рисков стоит соблюдать гигиену сна, заниматься спортом, употреблять богатую витаминами и минералами пищу.

Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.