Врач Кашух назвала боли в груди и мышцах голени признаками атеросклероза
- Gettyimages.ru
Атеросклерозом чаще болеют люди старше 40 лет, однако заболевание развивается постепенно, объяснила она в разговоре с URA.RU.
«Патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают поначалу незаметно. Ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например боли в груди или в мышцах голеней. Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, необходимо регулярно проверять кровь на уровень холестерина — даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов», — предупредила Кашух.
Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.