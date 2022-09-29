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Врач Кашух назвала боли в груди и мышцах голени признаками атеросклероза

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Врач-гастроэнтеролог к. м. н. Екатерина Кашух рассказала, что боли в груди и мышцах голени могут быть первыми признаками развития атеросклероза.
Врач Кашух назвала боли в груди и мышцах голени признаками атеросклероза
  • Gettyimages.ru

Атеросклерозом чаще болеют люди старше 40 лет, однако заболевание развивается постепенно, объяснила она в разговоре с URA.RU.

«Патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают поначалу незаметно. Ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например боли в груди или в мышцах голеней. Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, необходимо регулярно проверять кровь на уровень холестерина — даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов», — предупредила Кашух.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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