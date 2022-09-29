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Володин заявил, что всем состоящим на воинском учёте нельзя выезжать из России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время всем состоящим на воинском учёте нельзя выезжать из России.
Володин заявил, что всем состоящим на воинском учёте нельзя выезжать из России
  • РИА Новости

Об этом Володин написал в Telegram, напомнив о положениях 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

«Гражданам, состоящим на воинском учёте, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», — заявил он.

Володин подчеркнул, что все военнообязанные должны руководствоваться этой нормой закона.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу людям призывного возраста.

Глава российского Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев назвал ограничением прав человека возможные ограничения на выезд из России мужчин, которые подходят под критерии мобилизации, но не получили повестку.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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