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«Объясняем.рф»: срочники могут быть мобилизованы только после увольнения в запас

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Военнослужащие, прошедшие срочную службу в Вооружённых силах России, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации только после увольнения в запас.
«Объясняем.рф»: срочники могут быть мобилизованы только после увольнения в запас
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает официальный информационный портал «Объясняем.рф».

В частности, специалисты портала предоставили ответ на вопрос, могут ли мобилизовать солдата-срочника, если он окончит службу по призыву в октябре этого года. 

«Могут, но только после его увольнения в запас», — говорится в ответе.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что мероприятия предстоящего осеннего призыва на срочную военную службу в России никак не связаны с проведением спецоперации на Украине.

Он отмечал, что все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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