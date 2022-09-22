Российских срочников не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что мероприятия предстоящего осеннего призыва на срочную военную службу в России никак не связаны с проведением спецоперации на Украине.

Он сообщил, что этой осенью на срочную военную службу призовут 120 тыс. человек.

По его словам, это меньше, чем прошлой осенью, но такое количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур страны.

Цимлянский отметил, что мероприятия предстоящего осеннего призыва никак не связаны с проведением спецоперации.

«Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения проходить военную службу на территории Российской Федерации», — сказал Цимлянский.

По его словам, все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.