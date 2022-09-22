военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российских срочников не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что мероприятия предстоящего осеннего призыва на срочную военную службу в России никак не связаны с проведением спецоперации на Украине.
Российских срочников не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Он сообщил, что этой осенью на срочную военную службу призовут 120 тыс. человек. 

По его словам, это меньше, чем прошлой осенью, но такое количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур страны.

Цимлянский отметил, что мероприятия предстоящего осеннего призыва никак не связаны с проведением спецоперации.

«Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения проходить военную службу на территории Российской Федерации», — сказал Цимлянский.

По его словам, все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить