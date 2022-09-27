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Фадеев назвал нарушением прав человека возможные ограничения на выезд мужчин из России

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Возможные ограничения на выезд из России мужчин, которые подходят под критерии мобилизации, но не получили повестку, — это нарушение прав человека, заявил глава российского Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.
Фадеев назвал нарушением прав человека возможные ограничения на выезд мужчин из России
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека… Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть, это фейки просто», — сказал он РИА Новости.

25 сентября появилась информация, что сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. 

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу людям призывного возраста.

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