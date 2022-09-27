Фадеев назвал нарушением прав человека возможные ограничения на выезд мужчин из России

Возможные ограничения на выезд из России мужчин, которые подходят под критерии мобилизации, но не получили повестку, — это нарушение прав человека, заявил глава российского Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

AP

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