Фадеев назвал нарушением прав человека возможные ограничения на выезд мужчин из России
- AP
- © Zurab Tsertsvadze
«Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека… Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть, это фейки просто», — сказал он РИА Новости.
25 сентября появилась информация, что сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу людям призывного возраста.