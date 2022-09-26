Сенатор Цеков: людям призывного возраста нужно запретить выезд за границу

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу людям призывного возраста.

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — сказал Цеков РИА Новости.

По его мнению, выезд за границу «можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе».

Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили со ссылкой на заявление правительства сообщила, что с 26 сентября Грузия может закрыть границы для россиян призывного возраста.

25 сентября появилась информация, что сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска.