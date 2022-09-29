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Врач рассказал о состоянии раненного в результате стрельбы в военкомате Усть-Илимска

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Состояние раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжёлое, но стабильное, сообщил главный врач Иркутской областной клинической больницы Пётр Дудин.
Врач рассказал о состоянии раненного в результате стрельбы в военкомате Усть-Илимска
  • РИА Новости

«На данный момент состояние тяжёлое, но стабильное», — рассказал Дудин в Telegram.

Он сообщил, что Елисеева вывели из медикаментозной комы.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске.

Раненый военком был прооперирован.

Усть-Илимский городской суд арестовал до конца ноября 25-летнего мужчину, ранившего военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.

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