Врач рассказал о состоянии раненного в результате стрельбы в военкомате Усть-Илимска
- РИА Новости
«На данный момент состояние тяжёлое, но стабильное», — рассказал Дудин в Telegram.
Он сообщил, что Елисеева вывели из медикаментозной комы.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске.
Раненый военком был прооперирован.
Усть-Илимский городской суд арестовал до конца ноября 25-летнего мужчину, ранившего военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.