Стрелявшего в военкома в Иркутской области арестовали на два месяца

Усть-Илимский городской суд арестовал до конца ноября 25-летнего мужчину, ранившего военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.

Как сообщает ТАСС, обвиняемый арестован до 26 ноября 2022 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске.

Раненный военком был прооперирован. Сообщалось, что он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.