Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для чиновников и депутатов. Его слова приводит ТАСС.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента.

По его словам, необходимо начать обсуждение вопросов, связанных с тем, чтобы на госслужбу «могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность, и только так».

Володин добавил, что избранию на публичные должности должно предшествовать получение военно-учётной специальности, в частности военная служба или обучение на военной кафедре.

«Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — заявил спикер Госдумы.

Ранее четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону специальной военной операции.

Также глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев подал рапорт для участия в российской специальной военной операции на Украине.