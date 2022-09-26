Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине
- РИА Новости
«Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны России с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции», — приводит его слова РИА Новости.
Воробьёв добавил, что гордится поступком Бондарева.
Он также назвал сенатора «настоящим патриотом» своей страны.
Ранее четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону специальной военной операции.