Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине

Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев подал рапорт для участия в российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв.

«Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны России с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции», — приводит его слова РИА Новости.

Воробьёв добавил, что гордится поступком Бондарева.

Он также назвал сенатора «настоящим патриотом» своей страны.

Ранее четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону специальной военной операции.