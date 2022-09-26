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Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине

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Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев подал рапорт для участия в российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв.
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине
  • РИА Новости

«Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны России с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции», — приводит его слова РИА Новости.

Воробьёв добавил, что гордится поступком Бондарева. 

Он также назвал сенатора «настоящим патриотом» своей страны.

Ранее четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону специальной военной операции.

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