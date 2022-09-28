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Лор-врач Зайцев рассказал о пользе осенних прогулок

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Врач-оториноларинголог высшей категории, к. м. н. Владимир Зайцев рассказал, какие правила нужно соблюдать во время осенней прогулки, чтобы она приносила пользу.
Лор-врач Зайцев рассказал о пользе осенних прогулок
  • Gettyimages.ru
  • © Jozef Polc / 500px

В разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты» специалист отметил, что осенью гулять комфортнее, так как воздух, увлажнённый после дождей, полезен для дыхания. При этом стоит помнить о главной опасности — переохлаждении. Чтобы избежать этого, врач рекомендует выбирать подходящую одежду.

«Плюсом дыхания через нос, когда закрыт рот, является защита от переохлаждения задней стенки глотки. То есть правильное дыхание в такой ситуации становится защитой от таких болезней, как фарингиты, тонзиллофарингиты, воспаление носоглотки. А вот мозг, кровеносная система, сердце и сосуды будут насыщены кислородом», — отметил Зайцев.

Он также рекомендует на время таких прогулок отказаться от разговоров по телефону и сосредоточиться на процессе.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.

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