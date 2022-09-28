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Врач Чернышова назвала авитаминоз одной из причин ломкости ногтей

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что тусклые и ломкие ногти могут свидетельствовать о дефиците витаминов и минералов в организме, заболеваниях лёгких и других.
Врач Чернышова назвала авитаминоз одной из причин ломкости ногтей
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

«При хронических заболеваниях дыхательной системы, при тяжёлых заболеваниях лёгких часто ногти меняют форму, становятся чрезмерно выпуклыми или ребристыми», — отметила Чернышова в беседе с «Москвой 24».

Если на ногтях появились белые пятна или полосы, это может говорить о дефиците витаминов и минералов, предупреждает врач. Также зачастую ногти могут страдать из-за грибковой инфекции.

В этом случае стоит обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы, заключила врач.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.

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