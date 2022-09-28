Вирусолог Волчков отметил, что COVID-19 всё реже сопровождается связанными с ЖКТ симптомами

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог к. м. н. Павел Волчков рассказал, что самыми редкими симптомами коронавируса в настоящее время являются тошнота, диарея и рвота.

«Иногда при инфекции верхних дыхательных путей есть косвенная инфекция ЖКТ. Это может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта. Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном классическое грипповое течение», — отметил Волчков в разговоре с URA.RU.

Он также добавил, что коронавирус может характеризоваться длительным течением, к нему может присоединиться бактериальная инфекция, что серьёзно утяжеляет заболевание. Например, бактериальная пневмония может стать причиной летального исхода, заключил специалист.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.