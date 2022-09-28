военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Круглова рассказала, что обычное молоко полезнее растительного

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что коровье и козье молоко полезнее растительного, поскольку они обладают достаточным количеством белка и кальция.
Диетолог Круглова рассказала, что обычное молоко полезнее растительного
  • Gettyimages.ru

«Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем. Если приходится использовать растительное молоко, тогда нужно делать выбор в пользу продукта, обогащённого кальцием», — подчеркнула Круглова в беседе с URA.RU.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить