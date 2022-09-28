Диетолог Круглова рассказала, что обычное молоко полезнее растительного
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«Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем. Если приходится использовать растительное молоко, тогда нужно делать выбор в пользу продукта, обогащённого кальцием», — подчеркнула Круглова в беседе с URA.RU.
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