Власти обсуждают отсрочку от мобилизации для строителей, которые восстанавливают Донбасс
- РИА Новости
Как пишет агентство, власти рассматривают вопрос квот на отсрочку от частичной мобилизации для тех строителей, которые «работают на новых территориях».
«Там сейчас 32 тыс. строителей уже работают. Сейчас с Минобороны обсуждаем», — сказал Хуснуллин.
По его словам, в Донбасс планируется привлечь ещё порядка 30 тыс. строителей.
Ранее Марат Хуснуллин заявил, что Мариуполь должен быть восстановлен за три года.