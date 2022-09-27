Власти обсуждают отсрочку от мобилизации для строителей, которые восстанавливают Донбасс

Российских строителей, которые восстанавливают освобождённые территории, в том числе ДНР и ЛНР, могут освободить от частичной мобилизации, сообщил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как пишет агентство, власти рассматривают вопрос квот на отсрочку от частичной мобилизации для тех строителей, которые «работают на новых территориях».

«Там сейчас 32 тыс. строителей уже работают. Сейчас с Минобороны обсуждаем», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в Донбасс планируется привлечь ещё порядка 30 тыс. строителей.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что Мариуполь должен быть восстановлен за три года.