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Власти обсуждают отсрочку от мобилизации для строителей, которые восстанавливают Донбасс

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Российских строителей, которые восстанавливают освобождённые территории, в том числе ДНР и ЛНР, могут освободить от частичной мобилизации, сообщил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.
Власти обсуждают отсрочку от мобилизации для строителей, которые восстанавливают Донбасс
  • РИА Новости

Как пишет агентство, власти рассматривают вопрос квот на отсрочку от частичной мобилизации для тех строителей, которые «работают на новых территориях».

«Там сейчас 32 тыс. строителей уже работают. Сейчас с Минобороны обсуждаем», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в Донбасс планируется привлечь ещё порядка 30 тыс. строителей.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что Мариуполь должен быть восстановлен за три года.

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