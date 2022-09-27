Состояние пострадавших при стрельбе в Ижевске не ухудшилось при транспортировке в Москву
«15 пострадавших: двое взрослых, 13 детей были доставлены в аэропорт Жуковский. Состояние больных при транспортировке — без ухудшений», — приводит ТАСС его слова.
Якиревич добавил, что пять человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.