Спецборт МЧС с раненными в школе Ижевска вылетел в Москву

Спецборт МЧС России с раненными при стрельбе в школе вылетел из Ижевска в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолёт Ил-76, оборудованный специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших, вылетел из аэропорта Ижевска в Москву», — сказал собеседник агентства.

В течение полёта раненых будут сопровождать медики отряда «Центроспас» и Минздрава России.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.