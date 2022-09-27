Хирург Соловьёва предупредила, что сидячий образ жизни опасен для здоровья

Врач-хирург высшей категории, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Соловьёва рассказала, что гиподинамия (недостаток движения) негативно сказывается на здоровье человека.

«Современные исследования показывают, что бездействие (лень) является причиной всё большего числа ежегодных смертей. Сидячий образ снижает тонус жизненных центров и повышает внутрибрюшное давление на фоне застоя в системе кровообращения», — рассказала Соловьёва в разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты».

При малоподвижном образе жизни, отмечает врач, нарушается обмен веществ в организме, повышается уровень вредного холестерина в крови, ухудшается работа сердечной мышцы, что впоследствии может вызвать ряд других, более серьёзных заболеваний.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.