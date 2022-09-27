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Хирург Соловьёва предупредила, что сидячий образ жизни опасен для здоровья

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Врач-хирург высшей категории, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Соловьёва рассказала, что гиподинамия (недостаток движения) негативно сказывается на здоровье человека.
Хирург Соловьёва предупредила, что сидячий образ жизни опасен для здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © mixetto

«Современные исследования показывают, что бездействие (лень) является причиной всё большего числа ежегодных смертей. Сидячий образ снижает тонус жизненных центров и повышает внутрибрюшное давление на фоне застоя в системе кровообращения», — рассказала Соловьёва в разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты».

При малоподвижном образе жизни, отмечает врач, нарушается обмен веществ в организме, повышается уровень вредного холестерина в крови, ухудшается работа сердечной мышцы, что впоследствии может вызвать ряд других, более серьёзных заболеваний.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.

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