В Кремле прокомментировали заявление Медведева об условиях применения ядерного оружия

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об условиях применения ядерного оружия.

«Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины», — ответил Песков на вопрос, являются ли заявления Медведева официальной позицией Кремля.

Ранее Медведев заявил, что Россия вправе применять ядерное оружие при необходимости в соответствии с ядерной доктриной — в случае нападения или агрессии в адрес страны или её союзников.

Он добавил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, например у Украины.