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В Кремле прокомментировали заявление Медведева об условиях применения ядерного оружия

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об условиях применения ядерного оружия.
В Кремле прокомментировали заявление Медведева об условиях применения ядерного оружия
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины», — ответил Песков на вопрос, являются ли заявления Медведева официальной позицией Кремля.

Ранее Медведев заявил, что Россия вправе применять ядерное оружие при необходимости в соответствии с ядерной доктриной — в случае нападения или агрессии в адрес страны или её союзников.

Он добавил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, например у Украины.

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