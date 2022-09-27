В Кремле прокомментировали заявление Медведева об условиях применения ядерного оружия
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«Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины», — ответил Песков на вопрос, являются ли заявления Медведева официальной позицией Кремля.
Ранее Медведев заявил, что Россия вправе применять ядерное оружие при необходимости в соответствии с ядерной доктриной — в случае нападения или агрессии в адрес страны или её союзников.
Он добавил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, например у Украины.