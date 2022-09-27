Медведев: Россия может применить ядерное оружие в соответствии с ядерной доктриной
- РИА Новости
Он напомнил, что западные лидеры потребовали от России «убрать руку со своей «ядерной кнопки».
«Приходится напомнить ещё раз — для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях», — написал Медведев в Telegram.
По словам политика, в соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания применение ядерного оружия возможно в случае нападения на Россию или её союзников с использованием подобного вида вооружений или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию государства.
Он добавил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, например у Украины.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также оказаться от «ядерного шантажа».