Медведев: Россия может применить ядерное оружие в соответствии с ядерной доктриной

Россия вправе применять ядерное оружие при необходимости в соответствии с ядерной доктриной — в случае нападения или агрессии в адрес страны или её союзников, заявил замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что западные лидеры потребовали от России «убрать руку со своей «ядерной кнопки».

«Приходится напомнить ещё раз — для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях», — написал Медведев в Telegram.

По словам политика, в соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания применение ядерного оружия возможно в случае нападения на Россию или её союзников с использованием подобного вида вооружений или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию государства.

Он добавил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, например у Украины.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также оказаться от «ядерного шантажа».