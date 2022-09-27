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Медведев: Россия может применить ядерное оружие в соответствии с ядерной доктриной

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Россия вправе применять ядерное оружие при необходимости в соответствии с ядерной доктриной — в случае нападения или агрессии в адрес страны или её союзников, заявил замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия может применить ядерное оружие в соответствии с ядерной доктриной
  • РИА Новости

Он напомнил, что западные лидеры потребовали от России «убрать руку со своей «ядерной кнопки».

«Приходится напомнить ещё раз — для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях», — написал Медведев в Telegram.

По словам политика, в соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания применение ядерного оружия возможно в случае нападения на Россию или её союзников с использованием подобного вида вооружений или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию государства. 

Он добавил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, например у Украины.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также оказаться от «ядерного шантажа».

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