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Медведев: Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных соседей

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, например, у Украины.
Медведев: Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных соседей
  • РИА Новости

«Мы сделаем всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что «на разум и политическую волю» украинских властей в настоящее время «рассчитывать бессмысленно».

«А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда ещё остаётся. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить», — подчеркнул он.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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