Медведев: Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных соседей
- РИА Новости
«Мы сделаем всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал он в Telegram.
Медведев отметил, что «на разум и политическую волю» украинских властей в настоящее время «рассчитывать бессмысленно».
«А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда ещё остаётся. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить», — подчеркнул он.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.