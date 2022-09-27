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Песков заявил, что в Кремле не знают о количестве покинувших Россию граждан

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о количестве покинувших страну россиян.
Песков заявил, что в Кремле не знают о количестве покинувших Россию граждан
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Нет, я не располагаю этой цифрой. Действительно, эти цифры есть и должны быть у нашей погранслужбы. Я ничего не могу сказать по этому вопросу», — сказал он.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что с 21 сентября в республику въехали около 98 тыс. граждан России.

Глава ведомства Марат Ахметжанов отметил, что розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи из республики.

Заместитель военного комиссара российской столицы Максим Локтев пояснил, что москвичи, которые получили бронь от работодателя, могут свободно перемещаться по стране и выезжать за границу.

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