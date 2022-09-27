Психолог Серебрякова посоветовала сменить школу, в случае если ребёнок подвергся буллингу

Детский и семейный психолог Мария Серебрякова посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

Не стоит думать, как многие родители, что ребёнок станет сильнее, если преодолеет момент школьного буллинга. Напротив, это только ослабит ребёнка, сказала специалист в разговоре с ФАН.

«Самое лучшее — разрешить не ходить в школу, хотя бы взять тайм-аут. В это время можно подключить психолога, разобрать ситуацию с учителем, придумать, как можно гармонизировать ситуацию. Есть специальные тренинги, которые может провести психолог, восстанавливающие мир в коллективе. И если это не помогает, то тогда помочь ребёнку найти новое пространство, где восстановятся основные потребности в принятии, безопасности и ощущение себя хорошим», — отметила Серебрякова.

Главное — убрать ребёнка из токсичной, разрушительной для него атмосферы: перевести в другой класс, школу, заключила психолог.

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