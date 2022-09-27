военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Психолог Серебрякова посоветовала сменить школу, в случае если ребёнок подвергся буллингу

Короткая ссылка
Детский и семейный психолог Мария Серебрякова посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.
Психолог Серебрякова посоветовала сменить школу, в случае если ребёнок подвергся буллингу
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Не стоит думать, как многие родители, что ребёнок станет сильнее, если преодолеет момент школьного буллинга. Напротив, это только ослабит ребёнка, сказала специалист в разговоре с ФАН.

«Самое лучшее — разрешить не ходить в школу, хотя бы взять тайм-аут. В это время можно подключить психолога, разобрать ситуацию с учителем, придумать, как можно гармонизировать ситуацию. Есть специальные тренинги, которые может провести психолог, восстанавливающие мир в коллективе. И если это не помогает, то тогда помочь ребёнку найти новое пространство, где восстановятся основные потребности в принятии, безопасности и ощущение себя хорошим», — отметила Серебрякова.

Главное — убрать ребёнка из токсичной, разрушительной для него атмосферы: перевести в другой класс, школу, заключила психолог.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться со стрессом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить