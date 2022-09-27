Девять пострадавших в результате стрельбы в школе в Ижевске находятся в реанимации
- РИА Новости
«Девять пациентов в реанимации, из которых семь ребятишек, двое пациентов взрослые, состояние их оценивается как тяжёлое», — цитирует его РИА Новости.
Всего госпитализированы 18 человек, пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска, среди них 16 детей, сообщил Шаклеин.
Как ранее заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, 15 пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске будут эвакуированы в Москву, среди них 13 детей.
В пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.