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Мурашко: 15 пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске эвакуируют в Москву

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 15 пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске будут эвакуированы в Москву, среди них 13 детей.
Мурашко: 15 пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске эвакуируют в Москву
  • РИА Новости

«Планируется эвакуация, сейчас пока на утро мы оцениваем, что к перевозке, к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них — взрослые, остальные — дети. Борт МЧС с бригадой сопровождения готов на взлётно-посадочной полосе», — цитирует его ТАСС.

Мурашко уточнил, что пострадавших эвакуируют в медицинские учреждения Москвы.

Трое пациентов, пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске, находятся в крайне тяжёлом состоянии, заключил он.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

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