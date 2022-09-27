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Психолог Рыжик посоветовала сосредоточиться на дыхании в случае панической атаки

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Клинический психолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик рассказала, как действовать в случае панической атаки.
Психолог Рыжик посоветовала сосредоточиться на дыхании в случае панической атаки
  • Gettyimages.ru

При панической атаке следует оставаться на одном месте и сосредоточиться на дыхании: попробовать дышать в ладони либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди, посоветовала специалист в разговоре с URA.RU.

«Также следует попробовать переключиться на реальность: почувствовать, как стоят стопы или как бёдра сидят на опоре, прикасаться руками к разным частям тела и называть их про себя, понюхать резкие запахи и съесть что-то яркое на вкус, например ментоловую или цитрусовую конфету, попробовать найти пять красных предметов вокруг…» — пояснила Рыжик.

По её словам, следует помнить, что это временное состояние.

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