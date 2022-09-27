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Соседи устроившего стрельбу в школе Ижевска рассказали о характере мужчины

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Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске Артём Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне, рассказали соседи мужчины.
Соседи устроившего стрельбу в школе Ижевска рассказали о характере мужчины
  • РИА Новости

«Он в капюшоне всегда ходил в чёрном, никогда не здоровался, замкнутый был очень», — приводит РИА Новости слова соседа.

По его словам, Казанцев проживал с семьёй в хороших условиях.

«Он не здоровался, не общался... Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один», — рассказал другой сосед стрелка.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

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