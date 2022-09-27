Соседи устроившего стрельбу в школе Ижевска рассказали о характере мужчины
- РИА Новости
«Он в капюшоне всегда ходил в чёрном, никогда не здоровался, замкнутый был очень», — приводит РИА Новости слова соседа.
По его словам, Казанцев проживал с семьёй в хороших условиях.
«Он не здоровался, не общался... Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один», — рассказал другой сосед стрелка.
Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.