СК: нападение на школу в Ижевске устроил её выпускник 1988 года рождения
- РИА Новости
«Это Артём Казанцев 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — сообщает Следственный комитет.
Следователи проводят обыск по месту его жительства и изучают личность нападавшего, его взгляды и окружение.
«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — говорится в заявлении СК.
По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.
Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.