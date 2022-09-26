СК: нападение на школу в Ижевске устроил её выпускник 1988 года рождения

Следственный комитет установил личность напавшего на школу в Ижевске. Им оказался уроженец этого города Артём Казанцев 1988 года рождения, который выпустился из этой же школы.

«Это Артём Казанцев 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — сообщает Следственный комитет.

Следователи проводят обыск по месту его жительства и изучают личность нападавшего, его взгляды и окружение.

«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — говорится в заявлении СК.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.

Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.