Депутат Исаев прокомментировал стрельбу в школе в Ижевске

Депутат от Удмуртской Республики, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал стрельбу в школе в Ижевске.

Депутат выразил глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Хочу сказать, что в данном случае все, кому это положено, повели себя более чем достойно. Вызывают восхищение действия учителей, которые, рискуя собственной жизнью, защищали и спасали детей. В одном из классов третьеклассники смогли забаррикадироваться, потому что с ними проводились предварительные учения по поводу этой ситуации», — рассказал Исаев.

Он отметил, что необходимые службы прибыли на место в первые же минуты после поступления соответствующего сигнала.

«Председатель правительства Удмуртии был через 15 минут, глава республики — через 22 минуты. Все старались действовать максимально слаженно. И в этом смысле упрёков сделать невозможно», — добавил депутат.

Он также обратил внимание на то, что устроивший стрельбу мог так или иначе находиться «под влиянием неофашистских или нацистских организаций».

«Я думаю, что следствие установит, являлся ли он участником подобного рода движений или просто читал соответствующую информацию в интернете. Также установлено, что он состоял на учёте в психиатрическом диспансере», — напомнил собеседник RT.

В заключении парламентарий заявил, что стоит задуматься о дополнительных мерах обеспечения безопасности школ.

«Надо отметить, что это одна из крупных школ Ижевска и там существовали все уже предусмотренные законом системы безопасности. Школа круглосуточно охранялась, на входе стояли рамки металлоискателей, а школьники входили по школьным картам… Мне кажется, что главное, на чём надо сосредоточится, — на профилактике подобных преступлений. На выявлении тех, кто сеет зло и потенциально может это зло совершать», — уверен Исаев.

Ранее стало известно, что в реанимации находятся девять детей, пострадавших в результате нападения мужчины на школу в Ижевске.

В СК сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 15, 11 из них — дети.