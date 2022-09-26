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Терапевт Ярцева посоветовала проветривать помещение несколько раз в день

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала проветривать помещение несколько раз в день.
Терапевт Ярцева посоветовала проветривать помещение несколько раз в день
  • Gettyimages.ru

«Проветривать надо время от времени, чтобы кислород поступал. Всё индивидуально, но это точно стоит делать регулярно, несколько раз в день. Если мало кислорода, может быть проявление его дефицита», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, длительное отсутствие свежего воздуха в помещении может привести к ухудшению самочувствия.

Как отметила Ярцева, проветривание также позволит снизить концентрацию бактерий и вирусов в квартире.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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