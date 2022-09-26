«Объясняем.рф»: повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно

Повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно, говорится на ресурсе правительства «Объясняем.рф».

«Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру 122, а также на ресурсе правительства «Объясняем.рф».

Также Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.