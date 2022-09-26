В Иркутской области выявили 548 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперативного штаба.
Общее число заболевших в регионе достигло 340,8 тыс.
Выздоровели за минувшие 24 часа 803 жителя, из больниц выписаны 13 пациентов. В стационарах находятся 576 человек.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 2470 случаев COVID-19 за сутки, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 2517 жителей.
С начала пандемии в городе переболели 1 749 006 человек.
Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории, высказался о последствиях постковидного синдрома.