военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Иркутской области выявили 548 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области выявили 548 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Иркутской области выявили 548 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 340,8 тыс.

Выздоровели за минувшие 24 часа 803 жителя, из больниц выписаны 13 пациентов. В стационарах находятся 576 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 2470 случаев COVID-19 за сутки, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 2517 жителей.

С начала пандемии в городе переболели 1 749 006 человек.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории, высказался о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить