В Тверской области зафиксировали 190 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зафиксировали 190 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализирован один человек. Отрицательные результаты теста получил 121 житель.

С начала пандемии в регионе заболели 175 843 жителя, вылечились 169 768.

В целом в России за сутки выявили 40 188 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.