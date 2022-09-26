В Пермском крае подтвердили 841 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
С начала пандемии в регионе заболели 426 064 человека.
Тем временем в Минздраве Омской области заявили о поступлении в регион первой партии препарата для назальной вакцинации, передаёт gorod55.ru.
По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе от коронавируса привились за всё время 1 159 440 жителей.
Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук высказался о последствиях постковидного синдрома.