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В Пермском крае подтвердили 841 случай COVID-19 за сутки

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В Пермском крае подтвердили 841 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей.
В Пермском крае подтвердили 841 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 426 064 человека.

Тем временем в Минздраве Омской области заявили о поступлении в регион первой партии препарата для назальной вакцинации, передаёт gorod55.ru.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе от коронавируса привились за всё время 1 159 440 жителей.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук высказался о последствиях постковидного синдрома.

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