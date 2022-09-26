В Татарстане зарегистрировали 683 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
С начала пандемии в регионе заболели 177 409 жителей. Выздоровели 167 875 человек, в том числе 683 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3314 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости». Как рассказали в комитете по здравоохранению, уровень госпитализаций сократился более чем на 5% по сравнению с предыдущей неделей.
«Свободных коек на сегодняшнее утро — более 20%, — отметили в ведомстве.
Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.