В Татарстане зарегистрировали 683 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 683 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в регионе заболели 177 409 жителей. Выздоровели 167 875 человек, в том числе 683 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3314 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости». Как рассказали в комитете по здравоохранению, уровень госпитализаций сократился более чем на 5% по сравнению с предыдущей неделей.

«Свободных коек на сегодняшнее утро — более 20%, — отметили в ведомстве.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.