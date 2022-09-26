В Крыму выявили 251 случай COVID-19 за сутки

В Крыму выявили 251 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике заболели 205 509 жителей. Выздоровели 195 879 человек, в том числе 246 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 1633 случая коронавируса за сутки. Госпитализированы 68 пациентов, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Выздоровели 563 жителя.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.