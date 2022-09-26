Песков: Путин дал необходимые поручения в связи со стрельбой в школе в Ижевске

Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи со стрельбой в школе в Ижевске.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин уже провёл телефонные разговоры с руководителем региона Александром Бречаловым, вице-премьером Голиковой, министром здравоохранения Мурашко, министром образования Кравцовым», — добавил он.

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой, по данным СК, погибли 13 человек, ещё 21 пострадал.

Росгвардия сообщила, что напавший на школу №88 в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

МЧС России запустило горячую линию с целью оказания информационной и психологической помощи.