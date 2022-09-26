военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Росгвардия: напавший на школу в Ижевске был вооружён переделанными под боевые пистолетами

Короткая ссылка
Росгвардия сообщила, что напавший на школу №88 в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Росгвардия: напавший на школу в Ижевске был вооружён переделанными под боевые пистолетами
  • РИА Новости

Сообщение пресс-службы Росгвардии опубликовало РИА Новости.

По информации пресс-службы ведомства, после поступления сигнала о звуках стрельбы в школе на место направились сотрудники Росгвардии, в том числе ОМОНа и СОБРа. Они организовали оцепление и приступили к поиску и задержанию нападавшего и его возможных сообщников.

Во время поэтажного осмотра было найдено тело подозреваемого в одном из помещений.

При нём обнаружили два травматических пистолета, которые переделаны под стрельбу боевыми патронами. Также найдены пустые и снаряжённые патронами магазины.

Ранее в СК сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.

Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить