Росгвардия: напавший на школу в Ижевске был вооружён переделанными под боевые пистолетами
- РИА Новости
Сообщение пресс-службы Росгвардии опубликовало РИА Новости.
По информации пресс-службы ведомства, после поступления сигнала о звуках стрельбы в школе на место направились сотрудники Росгвардии, в том числе ОМОНа и СОБРа. Они организовали оцепление и приступили к поиску и задержанию нападавшего и его возможных сообщников.
Во время поэтажного осмотра было найдено тело подозреваемого в одном из помещений.
При нём обнаружили два травматических пистолета, которые переделаны под стрельбу боевыми патронами. Также найдены пустые и снаряжённые патронами магазины.
Ранее в СК сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.
Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей.