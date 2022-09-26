Росгвардия: напавший на школу в Ижевске был вооружён переделанными под боевые пистолетами

Росгвардия сообщила, что напавший на школу №88 в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Сообщение пресс-службы Росгвардии опубликовало РИА Новости.

По информации пресс-службы ведомства, после поступления сигнала о звуках стрельбы в школе на место направились сотрудники Росгвардии, в том числе ОМОНа и СОБРа. Они организовали оцепление и приступили к поиску и задержанию нападавшего и его возможных сообщников.

Во время поэтажного осмотра было найдено тело подозреваемого в одном из помещений.

При нём обнаружили два травматических пистолета, которые переделаны под стрельбу боевыми патронами. Также найдены пустые и снаряжённые патронами магазины.

Ранее в СК сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.

Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей.