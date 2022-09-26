МЧС России запустило горячую линию для психологической помощи после стрельбы в Ижевске
- РИА Новости
«В Ижевске на базе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике открыт телефон горячей линии», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.
В МЧС уточнили, что горячая линия будет работать круглосуточно по телефону: +7 (3412) 51-45-50.
Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.
Утром 26 сентября в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске произошла стрельба.