МЧС России запустило горячую линию для психологической помощи после стрельбы в Ижевске

МЧС России запустило горячую линию с целью оказания информационной и психологической помощи после стрельбы в школе Ижевска.

«В Ижевске на базе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике открыт телефон горячей линии», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.

В МЧС уточнили, что горячая линия будет работать круглосуточно по телефону: +7 (3412) 51-45-50.

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.

Утром 26 сентября в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске произошла стрельба.