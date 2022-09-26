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МЧС России запустило горячую линию для психологической помощи после стрельбы в Ижевске

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МЧС России запустило горячую линию с целью оказания информационной и психологической помощи после стрельбы в школе Ижевска.
МЧС России запустило горячую линию для психологической помощи после стрельбы в Ижевске
  • РИА Новости

«В Ижевске на базе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике открыт телефон горячей линии», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.

В МЧС уточнили, что горячая линия будет работать круглосуточно по телефону: +7 (3412) 51-45-50.

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.

Утром 26 сентября в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске произошла стрельба.

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