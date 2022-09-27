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Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в России

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RT
Согласно данным Росстата, которые проанализировал RT, в июне текущего года самой высокооплачиваемой сферой деятельности стала работа, связанная со страхованием и финансами. Работники этой отрасли в среднем зарабатывали 128,8 тыс. рублей.
Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в России
  • РИА Новости

Отмечается, что на втором месте — добыча полезных ископаемых (115 тыс.).

Также высокие зарплаты у занятых в области информации и связи (107,8 тыс.), работников научной, профессиональной и технической сфер (96 тыс.) и в сфере образования (73,7 тыс.).

Меньше всего зарабатывали работники гостиниц и предприятий общественного питания (37,7 тыс.), а также административные работники (43,8 тыс.), сотрудники, занятые в сфере водоснабжения и водоотведения, а также утилизации отходов (почти 47 тыс.), специалисты по операциям с недвижимостью (47,5 тыс.) и работники торговли и ремонта автотранспорта и мотоциклов (55 тыс.).

Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчётном периоде.

Ранее стало известно, что самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована на Чукотке — 139 тыс. рублей.

В пятёрку регионов с самыми высокими зарплатами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 135,8 тыс., Камчатка — 127,2 тыс., Ненецкий автономный округ (НАО) — 123,7 тыс. и Москва — 123,7 тыс.

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