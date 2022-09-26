Врач Хухрев назвал боль в груди при нагрузках поводом обратиться к кардиологу

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение — тревожные симптомы, с которыми необходимо как можно скорее обратиться к кардиологу.

«Поднялся на этаж — заболело. Постоял две минутки — отпустило. Поднялся на другой этаж — ещё раз заболело. Это признак стенокардии напряжения», — отметил Хухрев в разговоре с «Москвой 24».

Кроме того, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьётся с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. Это может быть признаками аритмии, пояснил врач.

Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.