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Врач Хухрев назвал боль в груди при нагрузках поводом обратиться к кардиологу

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение — тревожные симптомы, с которыми необходимо как можно скорее обратиться к кардиологу.
Врач Хухрев назвал боль в груди при нагрузках поводом обратиться к кардиологу
  • РИА Новости

«Поднялся на этаж — заболело. Постоял две минутки — отпустило. Поднялся на другой этаж — ещё раз заболело. Это признак стенокардии напряжения», — отметил Хухрев в разговоре с «Москвой 24».

Кроме того, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьётся с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. Это может быть признаками аритмии, пояснил врач.

Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.

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