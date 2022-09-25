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Аксёнов: мобилизация в Крыму завершится до конца дня 25 сентября

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Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму будут завершены до конца дня 25 сентября, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Аксёнов: мобилизация в Крыму завершится до конца дня 25 сентября
  • РИА Новости

«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он выразил благодарность крымчанам, которые выполнили свой долг и пришли в военкоматы.

24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта.

Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.

По словам главы Минобороны, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

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