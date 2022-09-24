В Волгоградской области подтвердили 797 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области подтвердили 797 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 254 927 жителей.

В настоящее время лечение на дому и в медучреждениях продолжают 5773 пациента. Выписаны за минувшие 24 часа 1163 человека.

Также стало известно, что в Свердловской области на 23 сентября выявили 2051 случай коронавируса, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Выписаны за сутки 2,2 тыс. пациентов.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.