В Татарстане зарегистрировали 821 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 821 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 114 жителей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 175 943. Вылечились 166 154 человека, в том числе 1213 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области стартовала назальная вакцинация от COVID-19. В регион поступила первая партия специальных насадок-распылителей, передаёт volga.news.

В области работает более 200 пунктов вакцинации, в том числе круглосуточные.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.