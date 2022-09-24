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В Удмуртии выявили 1300 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 1300 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 60 пациентов.
В Удмуртии выявили 1300 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © nicolas_

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 7853 пациента, в ковид-центрах — 357 пациентов в состоянии средней тяжести, 37 в тяжёлом. Выздоровели за минувшие 24 часа 505 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки госпитализирован 221 заболевший, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Выписаны из больниц 4713 человек.

«24 сентября выявлено 3787 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.

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