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Глава Владимирской области: все мобилизованные в регионе по ошибке вернутся домой

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что все мобилизованные в регионе по ошибке вернутся домой, каждое сообщение о подобных случаях разбираются индивидуально.
Глава Владимирской области: все мобилизованные в регионе по ошибке вернутся домой
  • © avo.ru

«В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась. Есть случаи неприятия ситуации со стороны близких. Но надо понимать, что нашу страну, кроме нас самих, защитить некому», — написал он в Telegram.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что власти разбираются с сообщениями о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывают граждан, не служивших в армии или имеющих инвалидность или подтверждённые заболевания, которые не позволяют нести службу.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть домой тех граждан, которые были мобилизованы по ошибке.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

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