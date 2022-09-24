Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах какао
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«Какао — замечательный продукт для детей и взрослых, особенно в первой половине дня. Он даёт энергию и поддерживает её благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты», — заявила она в беседе с радио Sputnik.
По её словам, напиток не повышает давление и поддерживает чувство бодрости.
Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.