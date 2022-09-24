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Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах какао

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Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва рассказала о полезных свойствах какао.
Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах какао
  • Gettyimages.ru
  • © Ira Heuvelman-Dobrolyubova

«Какао — замечательный продукт для детей и взрослых, особенно в первой половине дня. Он даёт энергию и поддерживает её благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, напиток не повышает давление и поддерживает чувство бодрости.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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