Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах какао

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва рассказала о полезных свойствах какао.

«Какао — замечательный продукт для детей и взрослых, особенно в первой половине дня. Он даёт энергию и поддерживает её благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, напиток не повышает давление и поддерживает чувство бодрости.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.