военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Лазуренко заявила о вреде кофе и острой еды для желчного пузыря

Короткая ссылка
Врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.
Диетолог Лазуренко заявила о вреде кофе и острой еды для желчного пузыря
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Ещё длительные промежутки между приёмами пищи», — сказала она в беседе с URA.RU.

Как отметила Лазуренко, для поддержания стабильной работы желчного пузыря нужно правильно пить воду.

«Всё, что мы едим, сказывается на желчевыводящих протоках и желчном пузыре. Все знают, что есть желчнокаменная болезнь, то есть когда происходит процесс воспаления, его может спровоцировать что угодно. Стресс, вирусная, бактериальная инфекция, большие интервалы между приёмами пищи», — добавила эксперт.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить