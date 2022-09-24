Диетолог Лазуренко заявила о вреде кофе и острой еды для желчного пузыря

Врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.

«Ещё длительные промежутки между приёмами пищи», — сказала она в беседе с URA.RU.

Как отметила Лазуренко, для поддержания стабильной работы желчного пузыря нужно правильно пить воду.

«Всё, что мы едим, сказывается на желчевыводящих протоках и желчном пузыре. Все знают, что есть желчнокаменная болезнь, то есть когда происходит процесс воспаления, его может спровоцировать что угодно. Стресс, вирусная, бактериальная инфекция, большие интервалы между приёмами пищи», — добавила эксперт.

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