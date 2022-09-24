Путин подписал закон об упрощении получения гражданства для контрактников-иностранцев
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Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что иностранные граждане, заключившие военный контракт на срок не менее года смогут обратиться с заявлениями о приёме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России.
Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключён с иностранцами на один год.
Ранее Путин подписал законы о наказании за дезертирство и неявку военнослужащих на службу.