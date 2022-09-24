Путин подписал закон об упрощении получения гражданства для контрактников-иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что иностранные граждане, заключившие военный контракт на срок не менее года смогут обратиться с заявлениями о приёме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России.

Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключён с иностранцами на один год.

Ранее Путин подписал законы о наказании за дезертирство и неявку военнослужащих на службу.